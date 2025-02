“Avanzas o te vas a la cárcel”: Exhiben a mujer tras amenazar a conductor de plataforma en CDMX

“Lady Uber” es el apodo que recibió a una una mujer que fue captada en video amenazando a un conductor de plataforma el pasado 23 de enero en calles de la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, no fue hasta el 7 de febrero cuando la grabación se viralizó en TikTok, desatando la indignación de los internautas.

VIDEO: Pasajera amenaza con falsa acusación a conductor de plataforma en CDMX

En el video se puede escuchar cuando la pasajera, de manera altanera, le exige al chofer que acelerara y rebasara a otros vehículos. Pese a las agresiones, el conductor mantiene a la calma, sin responderle a la usuaria.

“Avánzale, pita, písale, písale, a la izquierda. Aprende a manejar, pásate para allá o te voy a reportar. Ya tienes la direccional prendida y ahorita te vuelves a meter a la derecha” indicó la pasajera.

La actitud de la mujer generó una situación de tensión, por lo que el conductor decidió detener el vehículo y solicitarle que bajara del auto, pero la mujer se negó rotundamente. De la nada saca su celular y realiza un llamado al 911, donde aseguró que el chofer la acosó durante el viaje.

“Estoy sobre Avenida Revolución. El conductor con el que vengo me viene acosando. Me viene haciendo preguntas extrañas, que estaba muy bonita y no sé qué tanto, que si no le hacía caso no iba a avanzar… Avanzas o te avientas cinco años de cárcel”.

😡"‼️TE VOY A MANDAR A INVADIR, ACUÉRCATE DE Mí‼️", "‼️SI NO TE APURAS VAS A IR 5 AÑOS A LA CÁRCEL‼️”,🚨👩‍⚖️‼️ACOSADOR O FALSA ACUSACIÓN⁉️ CONDUCTOR DE UBER GRABADO MIENTRAS UNA MUJER LO ACUSA INJUSTAMENTE EN CDMX‼️😱📹#DenunciaCiudadana 🚨



Buenas noches!

Te envío este video de… pic.twitter.com/lXBdcR437z — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) February 8, 2025

Buscan en redes sociales a la mujer que agredió a conductor de plataforma en CDMX

El video generó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes criticaron el abuso de la pasajera. Incluso, muchas mujeres expresaron su preocupación por el impacto de falsas acusaciones en casos reales de acoso.

“Me parece muy grave porque eso resta legitimidad a las denuncias que sí son reales y ponen en riesgo la vida de las mujeres. En este caso también es una situación de vulnerabilidad para el conductor” narró Jessica.

“Entonces está súper padre los movimientos feministas porque han ayudado a empoderar a la mujer, pero hemos llegado a un punto donde algunas están abusando de eso” comentó Fernanda para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Conductores de plataformas exigen protección

Casos como este han llevado a los conductores de plataformas a exigir mayor protección y medidas para evitar acusaciones falsas. Algunos choferes han compartido experiencias similares y cómo las cámaras han sido clave para demostrar su inocencia.

“Un compañero en Naucalpan lo fuimos a rescatar del MP. Ya lo tenían detenido porque según la mujer lo venía acosando. La chica venía con otra amiga y otro chavo. Y lo que lo salvó, gracias a Dios, es que traía una cámara”. - Pedro, conductor por aplicación

Tanto conductores como usuarias de redes han pedido que se haga justicia en este y otros casos similares. La violencia y los abusos deben sancionarse sin importar el género del agresor o la víctima.

¿Cómo se castiga en México la difamación y falsas denuncias?

En México, la difamación es un delito que ocurre cuando se acusa a una persona de un hecho falso que perjudica a su persona, según lo que establece el artículo 247 del Código Penal Federal.

Si bien enfrentar una falsa acusación puede parecer abrumador, existen recursos legales que te pueden permitir defender tu reputación de manera efectiva. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones: