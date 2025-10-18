Expulsan a alumnos del Conalep tras intoxicar “de broma” a compañero en Sonora; le habrían dado ácido

En San Luis Río Colorado, Sonora, dos estudiantes del Conalep fueron expulsados luego de que obligaran a un compañero a ingerir ácido como parte de una supuesta “broma”.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando la víctima ingirió una sustancia tóxica, que le habría quemado el esófago, por lo que tuvo que ser hospitalizado de inmediato.

Alumno intoxicado tras “broma” en Conalep de San Luis Río Colorado

De acuerdo con información de medios locales, el estudiante bebió ácido creyendo que era agua, luego de que sus compañeros le regalaran la botella sin advertirle del peligro.

Minutos después de ingerir el líquido, el joven comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece en estado grave de salud.

Con información extraoficial, se sabe que el alumno sufría acoso por parte de sus compañeros, situación que ya había reportado a la institución sin que se tomaran las medidas necesarias.

|Comunicado del Conalep plantel San Luis Río Colorado

Conalep expulsa a dos alumnos involucrados en la broma

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo Técnico Escolar del Conalep San Luis Río Colorado determinó expulsar a los dos estudiantes involucrados en la presunta broma.

La institución señaló mediante un comunicado, que actuó conforme a los reglamentos internos y que no se permitirán actos de acoso y bullying.

“Desde el primer momento en que se identificó la situación, el plantel actuó aplicando el protocolo correspondiente, lo que permitió poner a salvo la vida del menor y brindarle atención oportuna en coordinación con autoridades médicas”, señala el comunicado oficial.

Caso Papayita: Trabajador intoxicado en Torreón, Coahuila

Un caso similar ocurrió con Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, un trabajador de limpieza en Torreón, Coahuila, quien murió tras presuntamente beber una sustancia tóxica que sus compañeros le habrían dado como parte de una supuesta broma.

El hombre de 47 años falleció después de ingerir desengrasante industrial, que estaba dentro de una botella de electrolitos, lo que desató la indignación ante el terrible acoso laboral que habría sufrido.

Pese a esto, la Fiscalía de Coahuila mantiene la investigación abierta, hasta el momento no hay personas detenidas por el caso, aunque se ha descartado delito doloso, aunque la familia exige transparencia.