Un taxista en el municipio de Coacalco, Estado de México, fue detenido luego de ser señalado de presuntamente cometer abuso sexual contra una pasajera, a quien, además, robó y después arrojó por la puerta del automóvil.

El hombre fue identificado como Ismael “N” y los hechos fueron captados por una cámara de seguridad de un domicilio en una calle, donde abandonó a la mujer y después escapó.

Video de taxista arrojando a pasajera tras robo en taxi en Coacalco

El 23 de octubre de 2025, de acuerdo con el registro del video, a las 06:41 horas, un automóvil tipo Atos gris apareció circulando por una calle de Coacalco.

Metros adelante, el vehículo se detuvo y la puerta trasera derecha es abierta y por ella cae la mujer que iba como pasajera, quien cargaba una mochila, mientras el automóvil acelera y la abandona.

Este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Municipal de Coacalco pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público a Ismael “N”.

Taxista en Coacalco amagó a pasajera y abusó de ella

El taxista fue detenido en la colonia San Lorenzo Tetlixtac por su probable participación en delitos contra la salud y portación de arma prohibida, y quien también se encuentra relacionado con los delitos de robo con violencia y abuso sexual, en agravio de la pasajera.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el hombre circulaba en un taxi donde el jueves, al parecer, habría brindado un servicio a una mujer.

Sin embargo, durante el trayecto, Ismael “N” habría amagado con un arma de fuego a la pasajera desapoderándola de sus pertenencias, además de que le realizó tocamientos de índole sexual para después abandonarla calles más adelante.

Policía detuvo a taxista de Coacalco con droga y una réplica de arma de fuego

Ismael “N” fue detenido mientras circulaba por calles del municipio en posesión de posibles narcóticos y una réplica de arma de fuego.

En tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para acreditar su participación en el delito de robo con violencia y abuso sexual, por lo que se espera obtener una orden de aprehensión en su contra, a fin de ponerlo a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.