Un taxista de la Ciudad de México (CDMX) fue detenido al ser señalado de presuntamente robar el equipaje de una pasajera quien le solicitó un viaje luego de haber llegado de Puebla.

El caso se registró en calles de la colonia DM Nacional, de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX, pero policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo arrestaron.

Así ocurrió el robo a pasajera que abordó un taxi en CDMX

Los hechos ocurrieron, cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, tuvieron conocimiento a través de una llamada telefónica, de un robo en proceso sobre la avenida Oriente 157 y su esquina con la avenida Gran Canal del Desagüe, a donde los policías en campo se dirigieron al punto donde se entrevistaron con una mujer.

La ciudadana refirió que, momentos antes, tomó un taxi en la Terminal de Autobuses Poniente después de viajar desde el estado de Puebla, pero cuando llegaron a su domicilio, el conductor emprendió la huida sin permitirle bajar sus pertenencias que había puesto en la cajuela.

¿Cómo fue detenido el taxista de CDMX tras robar equipaje?

Ante la denuncia de la mujer y con las características proporcionadas del vehículo y del posible responsable, los policías buscaron al taxista y el probable responsable fue localizado sobre la misma avenida donde le marcaron el alto y le solicitaron al chofer una revisión preventiva.

Los oficiales realizaron una inspección al vehículo, y le aseguraron diversos objetos, maletas con ropa y otras pertenencias que fueron reconocidas por la afectada, como de su propiedad y de las que no pudo comprobar que eran de él.

A petición de la mujer, el hombre de 52 años de edad fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

“Oficiales adscritos a la Policía Auxiliar, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron al conductor de un vehículo tipo taxi, quien intentó despojar de sus pertenencias a su pasajera”, informó la institución.

