Taxista abusivo en CDMX es detenido: así cobró 9 mil pesos a dos abuelitos por un viaje

¡Ya fue detenido! Un taxista de la Ciudad de México (CDMX) se encuentra bajo investigación luego de que en diciembre de 2024 presuntamente fue quien cobró nueve mil pesos a una pareja de adultos mayores tras un viaje que pagaron con tarjeta.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina detuvieron a Jorge “N” por su probable participación en un fraude ocurrido en la alcaldía Coyoacán, pues el probable responsable habría cobrado dicha cantidad más de la tarifa convenida.

Fraude a abuelitos ocurrió tras pedir un viaje en taxi a casa

De acuerdo con la investigación, las víctimas solicitaron un servicio de taxi cerca de un centro comercial para dirigirse a su domicilio.

Al llegar a su destino, el conductor les señaló que, por motivos de seguridad, no recibía pagos en efectivo, por lo que el cobro se realizó con una tarjeta bancaria en una terminal electrónica. Más tarde, la pareja descubrió que se había realizado un cargo excedente por nueve mil pesos.

Taxista de CDMX fue detenido en la misma alcaldía donde ocurrió el fraude

Tras la denuncia y con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge “N”. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron al individuo en la colonia San Pablo Tepetlapa, de la misma alcaldía donde ocurrieron los hechos.

Jorge “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde el juez de control determinará su situación jurídica.

No es la primera que se sabe de un caso como este. Más personas han sido estafadas al usar el servicio de un taxi y al pagar con tarjetas bancarias. Una pensaría que es una forma moderna de cobrar, pero es la puerta a un engaño.

Los taxistas estafadores, al momento de pagar, dicen no tener cambio y sugieren utilizar una terminal de pago para cobrar el servicio, pero se han reportado que los pasajeros han recibido cargos de hasta 12 mil pesos o más en sus tarjetas bancarias.