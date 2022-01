VIDEO: Trailero queda desempleado tras rapiña de lugareños en Chiapas

Raúl, trailero de oficio, grabó la rapiña impune de la que fue objeto su mercancía a manos de unos habitantes que atacaron su camión en el kilómetro 40 de la carretera Malpaso-Raudales, en Chiapas.

Tras subir una pendiente, en una curva, el camión se descompuso y en cuestión de minutos la unidad fue saqueada .

El conductor del tráiler relata cómo empezó todo:

“Dice el de monitoreo que empezó a llamar a la policía pero ni la autoridad llegó... Al momento de esa hora me rompieron el candado lateral y me empieza a tirar toda la mercancía de jabón y yo le dije ‘deja mi mercancía porque me van a meter preso’. ‘No aquí está mercancía ya es de nosotros’, así me dijeron...”, relata el trailero a Fuerza Informativa Azteca.

Raúl, originario de Palenque, Chiapas y con 20 años en el oficio, ya había sufrido antes asaltos pero con el camión vacío, así que esta vez decidió grabar lo que sucedía.

“Hasta ellos me dijeron, la gente, graba lo que tú quieras, a nosotros no nos hacen nada”, recordó.

Un día entero le llevó interponer su denuncia en la fiscalía de Ostoacán, Chiapas y desde entonces ni una llamada ha recibido para ver cómo va su caso.

En tanto, se quedó sin trabajo, pues la empresa a la que presta sus servicios le dijo que hasta que se aclare lo sucedido no volverán a requerirlo.

“Ellos fácil, abrir, robar el carro, llevar la mercancía y todo y la que queda afectado como operador, te quitan la chamba hasta que aclaren te dan la chamba”, señala con indignación.

Raúl se queda sin trabajo por culpa de turba

Trailero denuncia que los accidentes podrían ser provocados

Raúl dice que el camino donde lo asaltaron es muy peligroso, pues a falta de vigilancia hay que gente que tira aceite y clavos en el pavimento para provocar los accidentes y realizar los atracos.

Esta práctica ilícita que algunos catalogan como rapiña ha ido en aumento en distintos tramos en el sureste del país

Leonel Álvarez, delegado Cámara de Autotransporte señala que “es tiro por viaje, unidad que se accidenta, que tiene algo robable, unidad que se la roban”.

La Canacar señala que el 90 por ciento de las mercancías que transportan no están aseguradas y las empresas casi siempre tratan de obligar al chofer a que la pague, y en caso contrario dejan de darle trabajo, como a Raúl que lleva días sin poder llevar dinero a casa.

Con información de José Raúl Reyes, Fuerza Informativa Azteca (FIA).