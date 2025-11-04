inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | Lola Cortés cae nominada y estalla pelea entre Omahi y Rey Grupero

Una nominación, un choque explosivo y una verdad que promete sacudirlo todo.

Lola Cortés quedó nominada luego de que Omahi la señalara, desatando sorpresa en el granero. Pero el verdadero caos llegó después: Omahi y Rey Grupero protagonizaron un fuerte intercambio de palabras, elevando la tensión al máximo. Gritos, reclamos y posturas firmes dominaron el momento… aunque al final, como siempre, la verdad comienza a asomarse. Nada queda oculto por mucho tiempo en la Granaja VIP, y esta historia apenas comienza.

