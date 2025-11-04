¡De un día para otro! El frío se hace presente en La Granja VIP

Todo parece indicar que finalmente llegó para quedarse por unos meses un invitado esperado por muchos mexicanos: el frío, y algunas de las celebridades de La Granja VIP se mostraron sorprendidas por su inesperada llegada.

El frío cambió los planes

Después de que Lis Vega y Lolita Cortés se levantaran temprano para comenzar con sus actividades como peonas y fueran las primeras en sentir el nuevo clima, despertaron al nuevo Capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori, con el fin de que comunicara a los granjeros la "primera llamada" en caso de que tuvieran la intención de iniciar con actividades específicas, ya que algunos tenían en mente realizar una sesión de yoga.

Sin embargo, luego de que Fabiola Campomanes y Mayer Mori salieran de la granja, se percataron del frío clima, por lo que decidieron cancelar el plan al aire libre y señalaron que buscarían realizarlo al interior de las instalaciones de La Granja VIP. Eventualmente, se tomaron un momento antes del desayuno para realizar algunos ejercicios juntos y Manola Díez se le unió a Fabiola poco después para recibir una clase de la granjera.

También los peones sintieron el cambio en la temperatura ambiental, pues La Bea y 'El Patrón' Alberto del Río se levantaron un poco más tarde que sus compañeras y no dudaron en compartir su sentir cuando despertaron en el granero para iniciar sus actividades de este día como peones del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Lolita Cortés, así como al elegido por el público para acompañar a Sergio Mayer Mori en la habitación del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

