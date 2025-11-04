La Granja VIP | Tercera victoria de Sergio Mayer Mori como capataz desata emociones mixtas

Sin duda alguna, las reacciones no tardaron en llegar. Sergio Mayer Mori consiguió ser capataz por tercera ocasión, y eso sacudió al granero. Para algunos, fue motivo de celebración y orgullo al ver su constancia y fuerza; para otros, la preocupación y la angustia se hicieron presentes, pues saben que con él en el mando, la presión aumenta y las estrategias cambian.