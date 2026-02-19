A mi mamá le dicen la come chicos | Programa del 19 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
Amigos y amigas de Valeria salen con su mamá, quien se enorgullece de vivir la vida loca con alcohol y excesos, pero... ¿qué pasará con sus hijos?
Los amigos y amigas de Valeria salen y se besan con su mamá, quien les patrocina el alcohol y la fiesta, por lo que Valeria se avergüenza y la llama ‘chavarruca’. Sandra asegura que tiene derecho a vivir la vida loca, porque su expareja la dejó por una más joven. Incluso, una de las amigas de Valeria se enamoró de Sandra, quien sale con más de uno al mismo tiempo. La abuelita de Valeria no dudará en tomar medidas ante las cuestionables aficiones de su hija Sandra.