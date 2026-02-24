Abner le pidió dinero a su mamá, pero fue su hermano quien se lo prestó

Abner tiene una pésima relación con su hermano Armando y ahora se entera que el dinero que le pidió prestado a su mamá, en realidad fue dinero de Armando. La pareja de Abner tiene problemas de adicciones, al grado que ha tenido que anexarla; el dinero que Abner pidió prestado a Teresa, era para pagar el anexo de su novia.