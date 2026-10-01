¡Ya hasta escrituró! Adriana revela que es la amante de Aarón, quien estafó a su esposa y a ella

Adriana, la amante de Aarón, entra al foro de la clínica de emociones y se arma un tremendo zafarrancho, pues Aarón la negó y María conoció a la amante de su pareja. Aarón le ha dicho muchas mentiras a Adriana, quien también le da su dinero a Aarón. Tras verse acorralado, Aarón reconoce a Adriana, pero dice que ella le paga una renta. ¡Además Adriana revela que Aarón ya escrituró! ¿De quién sería la casa?