¡No le incumbe! Así le responde el papá de Valeria cuando pregunta por la construcción de la casa de su mamá
Valeria revela que su papá nunca le ha querido contar cómo va la construcción de la casa que construye con el dinero de su mamá. ¿Será que él esconde algo?
Valeria, hija de María y Aarón, dejó la escuela porque le da sentimiento que su tía y su papá humillen a su mamá. Elena asegura que ha tratado de aconsejar a Valeria por su bien y Aarón asegura que su hija se la pasa con su novio. Además, Elena revela que cuando le ha preguntado a su papá por la casa que construye con el dinero de su mamá, él dice que no son temas de su incumbencia. ¿Será que Aarón tiene algo que esconder?