¡No le incumbe! Así le responde el papá de Valeria cuando pregunta por la construcción de la casa de su mamá

Valeria, hija de María y Aarón, dejó la escuela porque le da sentimiento que su tía y su papá humillen a su mamá. Elena asegura que ha tratado de aconsejar a Valeria por su bien y Aarón asegura que su hija se la pasa con su novio. Además, Elena revela que cuando le ha preguntado a su papá por la casa que construye con el dinero de su mamá, él dice que no son temas de su incumbencia. ¿Será que Aarón tiene algo que esconder?