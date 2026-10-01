¡María da dinero para la construcción de su casa, pero su pareja no le rinde cuentas!

María se la pasa trabajando y su pareja cobrando y no está a gusto; dice que coopera con su sueldo para un bien común y merece que le rindan cuentas. María está muy enojada porque no sabe qué está pasando con su dinero ni en qué se lo están gastando, pues se supone que él construiría una casa para los dos. María tuvo una infancia muy difícil porque la obligaron a estar con muchos hombres y ahora su pareja parece que también les está fallando.