"¡Ni que fuera un ratero!”, Elena defiende a su hermano de su cuñada, quien desconfía de él

Elena, hermana de Aarón, asegura que María ya ni la friega, pues ella le da todo para que no esté molestando a su hermano. Si Aarón le enseña fotos a María de cómo va quedando su casa, ¿por qué tanta preocupación? A Elena le consta que, por andar de fijada viendo lo que está gastando Aarón, María no le pone atención a su sobrina. ¿Por qué se queja María si Elena le da todo?