"¡Ni que fuera un ratero!”, Elena defiende a su hermano de su cuñada, quien desconfía de él
Elena no entiende de qué se queja su cuñada María, si su hermano se está encargando de construir su casa, pero María le pide cuentas. ¿Por qué la desconfianza?
Elena, hermana de Aarón, asegura que María ya ni la friega, pues ella le da todo para que no esté molestando a su hermano. Si Aarón le enseña fotos a María de cómo va quedando su casa, ¿por qué tanta preocupación? A Elena le consta que, por andar de fijada viendo lo que está gastando Aarón, María no le pone atención a su sobrina. ¿Por qué se queja María si Elena le da todo?