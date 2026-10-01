Yo trabajo y él cobra | Programa del 1 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

María le ha dado su dinero a su pareja Aarón para que él se encargue de construir una casa para que vivan los dos con su hija Elena. Sin embargo, Aarón no le ha rendido cuentas y María ya sospecha, pues ni a ella ni a Elena, les ha querido dar cuentas. Aunque la hermana de Aarón lo defiende, un testimonio inesperado revelará una nueva verdad que pondrá a todos en su lugar.