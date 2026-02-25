¡Con llanto del corazón! Alondra le reprocha a su padre falta de atención
Alondra le reclama a su padre todas las veces que no le ha dado atención y sí se ha desvivido por sus ‘nuevas hijas’, las de la nueva novia de su padre.
Alondra, hija de Guadalupe, confiesa que se siente muy mal. Revela que en San Valentín no le dio ningún detalle y que eso le dolió mucho, pues con las hijas de su nueva novia sí tiene atenciones. Con lágrimas en los ojos, Alondra detalla cada una de la veces que su papá le ha fallado por estar con sus ‘otras hijas’. ¿Será capaz de abrir los ojos en la clínica de emociones?