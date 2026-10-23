¡Primero el trabajo y luego su esposo! Ana contrató a una conflictiva que perjudicó su empleo y su relación
Ana contrató a una chica muy movida para la mueblería donde trabaja, pero nunca imaginó todos los problemas que le provocaría en lo laboral y lo personal.
Ana revela que Renata pasó de lo laboral a lo personal y revela que es una mujer que no sabe recibir un ‘no’ por respuesta. Ana lleva diez años trabajando en una tienda de muebles y ahí contrató a Renata, una chica muy viva en todos los sentidos. Nunca pensó que la metería en serios problemas con sus compañeros de trabajo y con su esposo.