¡Primero el trabajo y luego su esposo! Ana contrató a una conflictiva que perjudicó su empleo y su relación

Ana revela que Renata pasó de lo laboral a lo personal y revela que es una mujer que no sabe recibir un ‘no’ por respuesta. Ana lleva diez años trabajando en una tienda de muebles y ahí contrató a Renata, una chica muy viva en todos los sentidos. Nunca pensó que la metería en serios problemas con sus compañeros de trabajo y con su esposo.