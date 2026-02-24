¿Es normal que la abuela amamante a su nieto con un pecho falso? Para Armando, sí

La mujer de Armando no comprende que para él no es fácil deslindarse de su responsabilidad como hijo y asegura que Ariadne exagera al decir que su mamá está arruinando su matrimonio. Axel se siente entre la espada y la pared y no está dispuesto a elegir entre su mamá y Ariadne. Aunque la mamá de Armando compró un pecho falso para amamantar a su nieto, Armando lo ve normal. ¿Quién exagera?