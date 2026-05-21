¡La busca mientras sale con otra! Beatriz echa de cabeza a Omar

Beatriz, la expareja de Omar se siente muy confundida: no entiende qué hace Omar viviendo con Edith si aún la busca; Omar niega rotundamente lo que dice Beatriz. Beatriz es pareja de René. René le fue infiel a Beatriz, quien empezó a andar con Omar por despecho; eventualmente, ella le fue infiel a Omar con René y ahora hace su vida amorosa con René. Ahora, Beatriz dice apoyar a Margarita. ¿Querrá perjudicar a Omar o a Edith? ¡Vaya enredo!