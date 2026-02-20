¡Reveló el trauma! Brenda confiesa la verdad sobre su hija Cassandra
Brenda, mamá de Isaac y Cassandra, se entera que la novia de su hijo tiene una hija. Ahora que sabe la verdad, revela que Cassandra realmente está traumada pues sufrió un aborto. Según Brenda, esa es la razón por la que manipula a su hermano Isaac. ¿Será que Brenda sí acepta a la hija de Steffany?