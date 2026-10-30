Niurka y Natalia explican por qué ningún Granjero del Equipo Resistencia ganará La Granja VIP (VIDEO)
Ambas Granjeras creen que el Equipo Disfuncional es el bando que mantiene viva La Granja VIP y explican por qué el otro grupo no ganará el reality
Niurka Marcos y Natalia Alcocer tuvieron una plática en las afueras del edificio principal. Allí entablaron una conversación sobre las personalidades de cada grupo dentro de La Granja VIP. Según lo mencionado por ambas Granjeras, el Equipo Disfuncional es el bando que mantiene vivo al reality y trataron de macetas a los participantes del Equipo Resistencia, dando a entender que no ganarán la competición.