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¡Está deprimido! Carmen culpa a su nuera de la depresión de su hijo

El hijo de Carmen tienen muchos problemas de dinero y de malos tratos hacia su familia, pero Carmen asegura que sólo está deprimido por culpa de Diana, su ex.

Carmen, mamá de Óscar, se presenta en la clínica de emociones y confiesa sentirse mal por lo que está sucediendo con su hijo y con su nieto. Carmen revela que diagnosticaron a Óscar con depresión y asegura que la única culpable es Diana, la expareja de Óscar. Diana lo niega y expone temas muy personales para demostrar su razón. Carmen revela que su hijo ha vendido algunas pertenencias con la promesa de que se las repondrá... con el dinero de Carmen.

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