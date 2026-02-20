inklusion logo Sitio accesible
¡Que entienda que no la quieren! Carolina no entiende que su hija no se dé a respetar

Carolina le pide a su hija Steffany que entienda, de una vez por todas, que ni su novio ni su cuñada quieren a su hija. ¿Cómo podría hacerla entender?

Carolina está cansada de andar tras Steffany para que no abandone a su nieta y explica por qué su hija abandonó la escuela. Steffany revela que en su momento pensó en abortar, pues en todos lados sufría discriminación. Carolina le suplica a su hija que se respete y entienda que, ni Isaac ni Cassandra, quieren a su hija.

