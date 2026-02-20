¿Será válido? Cassandra se opone a que su hermano ande con una madre soltera

Cassandra ha sido la cabeza de su familia desde hace mucho tiempo y trata de llevar a su hermano por un buen camino. Con la intención de evitarle distracciones a su hermano, le prohibió ser novio de Steffany, pues podría desenfocarse en su carrera. A Cassandra no le gusta que su hermano ande con una madre soltera; él no está para eso. Asegura que Steffany no tiene cabeza ni estudios y que, a la fuerza, les quiere meter a la niña. Cassandra detallará el episodio en que terminó corriendo a Steffany de su casa. ¿Será válida su postura?