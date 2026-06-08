Convirtió a su hijo en su enemigo | Programa del 8 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Diana advierte que no permitirá que su marido vuelva a lastimar a su hijo, pero Óscar dice que sólo se defendía de las agresiones de Daniel. Carmen dice que su hijo Óscar está deprimido por culpa de Diana y justifica sus problemas de dinero. Sin embargo, Daniel asegura que su papá es un vividor y la hermana de Óscar hará una confesión dejará a todos con la boca abierta.