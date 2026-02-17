¡Después de 14 años! David se enteró que su mejor amigo es el verdadero padre de su hijo

Todo comenzó con una fuerte discusión por el cuarto tirado de Diego, pues David siente que no valora todo lo que hace por él. David asegura que su relación con María está muy mal. Después de sospechar durante mucho tiempo, David se enteró que su mejor amigo es el verdadero padre de su hijo Diego. Ahora, la mujer de David asegura que le hizo un favor, pero para él, engañarlo no es hacerle favores; David acusa a María de usarlo como cajero y a David de no ser su amigo.