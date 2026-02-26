¡Sabía que estaba muy vivida! Los hijos de Elizabeth se odian por culpa de una mujer

Elizabeth maldice la hora en que apareció Cande en la vida de sus hijos; por su culpa se odian. Para Elizabeth, lo mejor es que Cande se aleje de sus vidas antes de que ocurra alguna desgracia. Elizabeth cuenta cómo fue que su marido los abandonó cuando sus hijos eran pequeños y cómo logró sacarlos adelante. Elizabeth y su hijo Yair comenzaron a construir su casa y todo iba bien, hasta que apareció Cande. Desde que Elizabeth la conoció, se dio cuenta que era una mujer muy ‘vivida’ y no le gustó que Yair anduviera con una madre soltera. ¿El patrimonio de Elizabeth corre peligro por Cande?