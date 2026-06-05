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¡Es una envidiosa! La prima de Ivette le quiere cobrar un dinero que no le pertenece

Ivette le pidió dinero prestado a su tía y su prima se lo quiere cobrar, pero ya se gastó el dinero y no tiene cómo pagar. ¿Su prima se lo quiere quedar?

La prima de Ivette siempre ha sido una envidiosa y está resentida porque nunca ha podido estar a su altura. Ahora, quiere cobrar un dinero que no le pertenece y, en el fondo, se lo quiere quedar. Ivette advierte que le pagará a su tía cuando pueda. Mientras Andrea asegura que Ivette es una aprovechada, Ivette revela para qué le pidió ese dinero a su tía y cuenta que su hermano abrió su propio negocio y se llevó a sus clientes y a algunos empleados. ¿Debería apurarse a pagarle a su tía?

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