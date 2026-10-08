¡Su mamá la esconde! Jonathan acusa a su ex de robarle sus muebles

A la ex de Jonathan se le hizo fácil esperar a que él saliera de viaje de trabajo para robarle sus muebles. Jonathan conoció a Romina en un restaurante, pero nunca sintió desconfianza y no se imaginaba en lo que se iba a meter; después de intercambiar mensajes, salieron y eventualmente comenzaron a salir. Su relación escaló y comenzaron a vivir juntos y Jonathan se llevó la sorpresa de su vida.