¡La obligó su mamá y su hermana! Romina explica por qué sacó las cosas de casa de su ex

Romina, expareja de Jonathan e hija de Miriam, entra a la clínica de emociones para aclarar el supuesto malentendido. Al sentirse orillada por la investigación de Rocío, a Romina no le queda más que decir toda la verdad: cuándo llegó a casa de su mamá, qué cosas sacó de la casa de su ex y por qué lo hizo. Según Romina, ella sacó las cosas de casa de Jonathan por consejo de su mamá y de su hermana.