¿Para qué tanto drama? Juan acepta que lo mantiene su suegra, pero el asegura que le pagará

Juan acepta que se quedó sin chamba por andar farmeando aura y asegura que su mujer exagera, pues él siente vergüenza de que le anden reclamando a lo menso si él se considera serio. Además, Juan está consciente de que su suegra los ha mantenido, pero él piensa regresarle su dinero. Juan revela que le cuesta trabajo adaptarse a los trabajos porque no le pagan bien, aunque sólo tiene estudios básicos.