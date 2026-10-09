¿Para qué tanto drama? Juan acepta que lo mantiene su suegra, pero el asegura que le pagará
Juan acepta que lo mantiene su suegra porque perdió su trabajo por andar farmeando aura, pero asegura que todos los que lo critican hacen mucho drama.
Juan acepta que se quedó sin chamba por andar farmeando aura y asegura que su mujer exagera, pues él siente vergüenza de que le anden reclamando a lo menso si él se considera serio. Además, Juan está consciente de que su suegra los ha mantenido, pero él piensa regresarle su dinero. Juan revela que le cuesta trabajo adaptarse a los trabajos porque no le pagan bien, aunque sólo tiene estudios básicos.