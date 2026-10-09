Por farmear aura perdió la chamba | Programa del 9 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Marisol revela que corrieron a su esposo de su trabajo porque se puso a farmear aura y, además de que Juan lo acepta, asegura que todos hace mucho drama al respecto. Rosario cuenta que ella ha tenido que mantener a su yerno desobligado y Elías revela que, aunque no quiere nada con Marisol, le ha dado dinero para que pueda alimentar a su familia. El exjefe de Juan confesará las verdaderas razones por las que decidió despedirlo.