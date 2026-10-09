¡Metió mujeres a la caseta de vigilancia! César revela porqué despidió a Juan
César revela que corrió a Juan porque, además de farmear aura y consumir bebidas alcohólicas, ingresó a mujeres a la caseta de vigilancia en horarios laborales.
César, exjefe de Juan, revela en la clínica de emociones que está muy molesto con la situación de Juan. Entre otras cosas, confirma que Juan consume alcohol y farmear aura en horarios laborales; además, cuenta que Juan a metido a sexoservidoras a la caseta de vigilancia. Tras quedar exhibido, Juan decide amenazar a Elías, quien no dudaría en tomar acciones legales contra Juan.