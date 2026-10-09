¡Metió mujeres a la caseta de vigilancia! César revela porqué despidió a Juan

César, exjefe de Juan, revela en la clínica de emociones que está muy molesto con la situación de Juan. Entre otras cosas, confirma que Juan consume alcohol y farmear aura en horarios laborales; además, cuenta que Juan a metido a sexoservidoras a la caseta de vigilancia. Tras quedar exhibido, Juan decide amenazar a Elías, quien no dudaría en tomar acciones legales contra Juan.