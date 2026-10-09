¡No seguirá siendo la burla! Rosario ya no está dispuesta a mantener a su yerno

Rosario, mamá de Marisol, asegura que Juan sólo se burla de ella y de su hija y no entiende por qué no lo deja. ¡Ya es momento de que dejen de verle la cara de mensa! Rosario está muy preocupada por su hija y advierte que no seguirá manteniendo a Juan. ¿Por qué Rosario comenzó a fomentar la comodidad de Juan? ¿Qué puede hacer Rosario para que su hija abra los ojos?