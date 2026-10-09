¡A ponernos serios! Corrieron al esposo de Marisol por una batalla de aura

Por una batalla de aura corrieron al esposo de Marisol de su chamba y eso no da gracia. De hecho, a Marisol le da vergüenza que su pareja tenga mucho tiempo sin trabajar. Marisol, quien tampoco trabaja porque su esposo no la deja, detalla cómo conoció a Juan y cómo se deterioró la relación con su suegra. ¿Por qué Marisol sigue con Juan aunque no lleva dinero a la casa? Ahora, Marisol, Juan y su hijo, son la burla de sus amigos.