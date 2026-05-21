La dejó embarazada y regresó con él | Programa del 21 de mayo 2026 de Acércate a Rocío
Aunque Omar abandonó a Edith en su embarazo, ambos quieren hacer una vida de pareja juntos, pues entendieron que ‘la mala’ es la mamá de Omar. ¿Tendrán futuro?
Ofelia sufrió mucho con el papá de sus hijos y no quiere que su hija Edith pase por lo mismo. Cuando Edith se embarazó, el padre del bebé la abandonó y eventualmente falleció su recién nacido. Ahora, Edith quiere hacer una vida con Omar, el mismo que la sacó de su vida estando embarazada. Y es que, según Edith, la mala de la historia es la mamá de Omar, pues nunca la quiso. ¿Será buena idea que Omar y Edith vuelva a intentar estar juntos?