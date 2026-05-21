La dejó embarazada y regresó con él | Programa del 21 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Ofelia sufrió mucho con el papá de sus hijos y no quiere que su hija Edith pase por lo mismo. Cuando Edith se embarazó, el padre del bebé la abandonó y eventualmente falleció su recién nacido. Ahora, Edith quiere hacer una vida con Omar, el mismo que la sacó de su vida estando embarazada. Y es que, según Edith, la mala de la historia es la mamá de Omar, pues nunca la quiso. ¿Será buena idea que Omar y Edith vuelva a intentar estar juntos?