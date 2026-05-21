¡Fue su culpa! Margarita responsabiliza a su nuera de la muerte de su nieto

Margarita, la mamá de Omar, llega a la clínica de emociones para dejar claro que, si su nieto murió, no fue culpa ni de ella ni de su hijo. Además, asegura que la misma Edith provocó el aborto de su hijo aventándose por las escaleras. Por su fuera poco, Edith está dispuesta a seguir conviviendo con Margarita, con tal de estar con Omar y tratar de ser felices como pareja. Mientras tanto, Margarita no baja a Edith de loca, rogona y buscona. ¡Increíble!