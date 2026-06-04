¿Muchas buscan a su hijo? María niega que su hijo sea un vividor

María niega que su hijo sea un vividor y asegura que Viridiana es de esas mujeres que, contal de tener a un hombre a su lado, ofrece todo lo que tiene y cuando algo no funciona, se limpian las manos. Además de asegurar que muchas mujeres buscan a su hijo, Viridiana revela que le María le pidió pruebas de ADN para comprobar la paternidad de su nieto.