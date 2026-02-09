"¡Es una arpía!”, María condena el nuevo romance de su hijo Daniel

María, la mamá de Daniel, se entera de que su hijo tiene un romance con la mejor amiga de su esposa, quien padece una grave enfermedad. Ante la impresión, María condena los actos de su hijo y Virginia, a quien no baja de arpía. María podría tomar una fuerte decisión sobre el patrimonio de su hijo Daniel. ¿Se atreverá a dar la gran lección?