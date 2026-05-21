¡Que no sufra! Ofelia no quiere que su hija pase por lo mismo que ella
A la hija de Ofelia la abandonaron cuando se embarazó y, tras perder al bebé, ahora vive con el que hubiera sido el papá de su hijo. ¿Su relación tiene futuro?
Ofelia no entiende cómo su hija se fue a vivir con el hombre que la abandonó cuando estaba embarazada; quiere que su hija entienda que él nunca se cortará el cordón umbilical y siempre hará lo que su mamá quiera. Ofelia sufrió mucho al lado de su pareja por lo que tuvo que alejarse y criar sola a sus hijos; ahora no quiere que su hija sufra como ella. Ofelia cuenta con detalles cómo fue que su hija perdió su bebé y al padre de él no le importó.