¡Que no sufra! Ofelia no quiere que su hija pase por lo mismo que ella

Ofelia no entiende cómo su hija se fue a vivir con el hombre que la abandonó cuando estaba embarazada; quiere que su hija entienda que él nunca se cortará el cordón umbilical y siempre hará lo que su mamá quiera. Ofelia sufrió mucho al lado de su pareja por lo que tuvo que alejarse y criar sola a sus hijos; ahora no quiere que su hija sufra como ella. Ofelia cuenta con detalles cómo fue que su hija perdió su bebé y al padre de él no le importó.