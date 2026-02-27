inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Su vida corría peligro al lado de su pareja! Omar revela que sufría agresiones con su ex

¡Una pequeña en riesgo! Omar y Esmeralda llevaron vivieron su relación muy rápido y, cuando él se dio cuenta, su vida y la de su hija ya corrían peligro.

Videos,
Acércate a Rocío

Omar se cansó de los malos tratos y agresiones de su ex y ahora le quiere hacer la vida imposible y no lo deja ver a su hija. Omar y Esmeralda se conocieron en una fiesta, por amigos en común; eventualmente Esmeralda mostró su verdadera personalidad y a Omar ya no le gustó la situación. Confiesa que llevaron su relación muy rápido y las actitudes de Esmeralda y su suegro eran muy cuestionables; Omar revela que su vida corría peligro al lado de Esmeralda.

Videos