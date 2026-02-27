¡Su vida corría peligro al lado de su pareja! Omar revela que sufría agresiones con su ex

Omar se cansó de los malos tratos y agresiones de su ex y ahora le quiere hacer la vida imposible y no lo deja ver a su hija. Omar y Esmeralda se conocieron en una fiesta, por amigos en común; eventualmente Esmeralda mostró su verdadera personalidad y a Omar ya no le gustó la situación. Confiesa que llevaron su relación muy rápido y las actitudes de Esmeralda y su suegro eran muy cuestionables; Omar revela que su vida corría peligro al lado de Esmeralda.