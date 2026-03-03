El hermano de Paola juega con el amor de su hijo mientras anda de infiel
Paola asegura que su hermano no se hace responsable de su hijo y advierte que está dispuesta a tomar acciones legales por el bien del menor. ¿Se pondrán de acuerdo?
Paola, la hermana menor de Hernán, no entiende por qué su hermano juega con el amor de su hijo. Asegura que nadie trata al menor como Marelyn y que lo que su hermano tiene con Lucía es pura calentura. Hernán le pide a Paola que no se meta, pero ella está dispuesta a tomar acciones legales por el bien de su sobrino. ¿Quién debería tener la custodia del pequeño?