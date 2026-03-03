El hermano de Paola juega con el amor de su hijo mientras anda de infiel

Paola, la hermana menor de Hernán, no entiende por qué su hermano juega con el amor de su hijo. Asegura que nadie trata al menor como Marelyn y que lo que su hermano tiene con Lucía es pura calentura. Hernán le pide a Paola que no se meta, pero ella está dispuesta a tomar acciones legales por el bien de su sobrino. ¿Quién debería tener la custodia del pequeño?