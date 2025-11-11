Un accidente me arrebató a mi hija | Programa del 11 de noviembre 2025
Mónica asegura que Gabriela no entiende que ella también perdió, pues también enterró a su hija. Sin embargo, Eduardo la culpa por su irresponsabilidad y Gabriela dice que no fue un error, sino que su decisión le costó la vida a su hermana. Ahora, Mónica quisiera regresar el tiempo y se culpa todos los días por ese error.
