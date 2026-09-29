¡Aporta pero no decide! Alberto acusa a su pareja de ser injusta en su relación

Aunque también aporta para los gastos, Alberto lleva tres años respetando las reglas de casa de su pareja y asegura que, aunque su hija no convive con su pareja, no la trata mal. Alberto advierte que si su hija lo necesita, él estará para ella. Sin embargo, Alberto acusa a su pareja de las marcas de violencia que tiene su hija. ¿Será que la pareja de Alberto maltrata a su hija?