¡Aporta pero no decide! Alberto acusa a su pareja de ser injusta en su relación
Alberto vive en casa de su pareja y, aunque él aporta para los gastos, siente que no tiene los mismos derechos de su pareja sobre el inmueble. ¿Será injusto?
Aunque también aporta para los gastos, Alberto lleva tres años respetando las reglas de casa de su pareja y asegura que, aunque su hija no convive con su pareja, no la trata mal. Alberto advierte que si su hija lo necesita, él estará para ella. Sin embargo, Alberto acusa a su pareja de las marcas de violencia que tiene su hija. ¿Será que la pareja de Alberto maltrata a su hija?