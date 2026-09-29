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¡Le fastidió la existencia! Norma revela que la hija de su pareja convirtió su casa en un infierno

La pareja de Norma, sin avisarle, llevó a su conflictiva hija a vivir con ellos y desde entonces su casa se convirtió en un auténtico campo de batalla.

Norma asegura que trató de acercarse a la hija de su pareja, pero dice que ella la rechazó. Ahora, sin avisarle, él metió en casa de Norma a su hija conflictiva. Norma revela que su casa se convirtió en un auténtico campo de batalla desde que su pareja, sin avisarle, metió a su hija a vivir con ellos. ¿Por qué Norma se lleva mal con la hija de su pareja?

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