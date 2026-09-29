¡Le fastidió la existencia! Norma revela que la hija de su pareja convirtió su casa en un infierno

Norma asegura que trató de acercarse a la hija de su pareja, pero dice que ella la rechazó. Ahora, sin avisarle, él metió en casa de Norma a su hija conflictiva. Norma revela que su casa se convirtió en un auténtico campo de batalla desde que su pareja, sin avisarle, metió a su hija a vivir con ellos. ¿Por qué Norma se lleva mal con la hija de su pareja?