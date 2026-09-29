“Se sienten menos y te tratan mal": Ivonne Montero se sincera con Manelyk acerca del por qué NO tiene pareja (VIDEO)

En una plática frente al espejo con Manelyk, Ivonne Montero reveló por qué está soltera y entre la lista de argumentos que compartió señaló que casi no sale y suele atraer a hombres más jóvenes, pues los de su edad se asustan con su carácter. Además, confesó que en relaciones pasadas terminó siendo la proveedora, admitió amargamente.