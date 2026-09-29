¡Casi vomitan! Los Granjeros encuentran que genera el mal olor en una de las habitaciones de La Granja VIP
Los Granjeros tras percibir un mal aroma en una de las habitaciones, logra localizar qué lo provocaba, causando cierta incomodidad en La Granja VIP
Todo inició como algo de broma en La Granja VIP, hasta que Fernando Lozada tuvo una arcada, generándole cierto asco por un terrible olor que salía cerca de los armarios. En un inicio nadie supo que era, hasta que Pascal y Kevyn se percataron que venía del suelo, situación que pudo ser por alguna toalla sucia que se quedó en el suelo, causando que fuera absorbido.