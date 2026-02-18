¿Jamás tocaría a una mujer? A Samuel lo acusa su ex de haberla maltratado

Samuel conoció a Gloria en una tocada de rock y cuenta que al principio todo iba bien, pero con el tiempo su relación se volvió muy tóxica; confiesa que él sí le tomó mucho cariño. Revela que su relación estuvo llena de celos, excesos y situaciones cuestionables y detalla cómo y por qué terminó su relación. Ahora, la exnovia de Samuel lo acusa de haberla golpeado y, según él, es completamente falso; él asegura que jamás tocaría a una mujer. Samuel está muy asustado porque lo quiere meter en problemas y necesita ayuda.