¡Es una chavarruca! Valeria se avergüenza de su mamá que se la vive de fiesta en fiesta

Los amigos de Valeria salen con su mamá, quien es una chavarruca y se pierde entre fiestas y alcohol; mientras su mamá se divierte, Valeria cuida a su hermano.

Valeria está muy enojada, triste y desesperada por la situación que vive en casa. Cuenta que comenzó a trabajar desde que terminó la prepa para ayudar con los gastos de la casa, pero su mamá se la pasa tomando y llega a la casa borracha. A Valeria le avergüenza que su mamá sea una ‘chavaruca’ y lo peor es que se mete con los amigos de Valeria; le pide que le pare a su relajo y que cuide a su hermano en lugar de andar de fiesta en fiesta.

